«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов приобрести Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в китайскую Суперлигу. В его услугах заинтересован местный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Китайцы внимательно следят за ситуацией вокруг португальского нападающего, который недоволен своей зарплатой в «Королевском клубе». 32-летний футболист хочет зарабатывать больше всех в современном футболе, но на данный момент уступает как Лионелю Месси, так и Неймару.

Ранее сообщалось, что на Роналду претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».