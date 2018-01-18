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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов приобрести Роналду

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в китайскую Суперлигу. В его услугах заинтересован местный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Китайцы внимательно следят за ситуацией вокруг португальского нападающего, который недоволен своей зарплатой в «Королевском клубе». 32-летний футболист хочет зарабатывать больше всех в современном футболе, но на данный момент уступает как Лионелю Месси, так и Неймару.

    Ранее сообщалось, что на Роналду претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.01.2018 07:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 января 2018, 12:45

      Доширак будет рекламировать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 января 2018, 10:31

      Китай готов всех скупить!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 18 января 2018, 09:36

      Вот - достойное продолжение карьеры)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Cupota > Sterh 18 января 2018, 18:29

      Еще 10 лет он будет самым высокооплачиваемым игроком Вселенной и кумиром полутора миллиардов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > Cupota 18 января 2018, 19:49

      Ты ошибся друг, Это Лео Месси!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2018, 09:27

      там есть шанс получить Золотой мяч Китая или всей Азиатской лиги, он же любит их коллекционировать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 18 января 2018, 08:07

      Эххх надеюсь правда, чисто из-за того что живу в Китае и хочу селфи с Роналду!

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > InterMilLano1908 18 января 2018, 08:49

      Привет китайцам. Как там жизнь в Поднебесной?))

      2
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