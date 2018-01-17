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    УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч за поведение болельщиков в матче против «Реала Сосьедад»

    УЕФА по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» (3:1) на 30 тысяч евро оштрафовал петербургский клуб за поведение болельщиков.

    В игре, прошедшей в Испании, фанаты сине-бело-голубых использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на газон.

    Кроме денежного штрафа, петербургский клуб должен возместить весь ущерб испанской стороне.

    В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Первая игра пройдет в Шотландии 15 февраля, ответная – 22 в Санкт-Петербурге.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 20:01
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