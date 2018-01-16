Перес сказал агенту Роналду, чтобы он искал нападающему новый клуб

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду все ближе к уходу из мадридского клуба.

Сообщается, что президент сливочных Флорентино Перес провел встречу с агентом 32-летнего футболиста Жорже Мендешем, на которой заявил, что агент может начинать поиски нового клуба для португальца.

Отметим, что сумма отступных за форварда составляет 1 миллиард евро, а его контракт рассчитан до июня 2021 года.

Ранее появилась информация, что «галактикос» готовы включить Роналду в сделку по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Португалец защищает цвета «бланкос» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.