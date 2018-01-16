Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес сказал агенту Роналду, чтобы он искал нападающему новый клуб

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду все ближе к уходу из мадридского клуба.

    Сообщается, что президент сливочных Флорентино Перес провел встречу с агентом 32-летнего футболиста Жорже Мендешем, на которой заявил, что агент может начинать поиски нового клуба для португальца.

    Отметим, что сумма отступных за форварда составляет 1 миллиард евро, а его контракт рассчитан до июня 2021 года.

    Ранее появилась информация, что «галактикос» готовы включить Роналду в сделку по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Португалец защищает цвета «бланкос» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 января 2018, 21:45

      если с кейном договорились , то вполне может быть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 января 2018, 20:05

      Кто нибудь писал уже, что это пи..ёшь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 января 2018, 20:01

      Реал - не богадельня для пенсионеров. Будь ты хоть Рауль, хоть Касильяс. А у капризной Кристины вообще нет шансов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 января 2018, 19:37

      Может возвращаться к Моуру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 16 января 2018, 19:15

      Доигрался хер на скрипке-хоть и музыку любил!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 января 2018, 19:02

      у кого найдется такая сумма откупа? если ПСЖ купят его, все равно будут сравнивать его с Иброй, который был лучшим во Франции много лет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 > andrej-lucevich 16 января 2018, 19:05

      За него и не надо платить отступные, он продается по воле клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 16 января 2018, 18:54

      В Роторе пригодится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 16 января 2018, 18:29

      Не молодой уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 января 2018, 18:20

      у нас в Нижнем мэра закрыли..У него была сумма отступных,можно было бы с Роналду начать возрождение нижегородского футбола)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Антон bx14e 16 января 2018, 20:06

      А можно поинтересоваться у кого сейчас эта сумма отступных? Мы к нему обратимся, попроим купить Роналду. (Только про казну не заливайте, не прокатит).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Вомбат 17 января 2018, 17:13

      Посмотри фильм "Пожиратель" Геннадия Григорьева на ютубе или где-нить еще..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11