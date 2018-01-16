В Турции игроки женских команд устроили массовую драку во время матча

В Турции во время матча третьей лиги среди женщин, в котором встречались команды «Йени Бурдурспор» и «Анталья Демирспор», игроки устроили массовую драку, сообщает Hürriyet. Потасовка началась в концовке встречи, когда хозяева поля вели со счетом 4:1.

Небольшая стычка переросла в настоящую массовую драку, в которой приняли участие не только футболистки на поле, но и запасные со скамейки запасных. Полицейские и тренеры предпринимали попытки разнять спортсменок, в итоге обе команды покинули стадион в сопровождении полиции.