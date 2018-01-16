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  • В Турции игроки женских команд устроили массовую драку во время матча

В Турции игроки женских команд устроили массовую драку во время матча

16 января 2018, 09:15
14

В Турции во время матча третьей лиги среди женщин, в котором встречались команды «Йени Бурдурспор» и «Анталья Демирспор», игроки устроили массовую драку, сообщает Hürriyet. Потасовка началась в концовке встречи, когда хозяева поля вели со счетом 4:1.

Небольшая стычка переросла в настоящую массовую драку, в которой приняли участие не только футболистки на поле, но и запасные со скамейки запасных. Полицейские и тренеры предпринимали попытки разнять спортсменок, в итоге обе команды покинули стадион в сопровождении полиции.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига
Комментарии (14)
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Kulima
1516085012
Меня больше удивила футболистка в паранже, такого я еще не видел
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STAFOR13
1516085228
крики как на рынке, а дракой это не назовёшь, даже женской)
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Stalin XP
1516086421
Чё за хрень? Какая драка? Обычная лёгкая толчея перед маршруткой у ткацкого комбината
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Lev Aleks
1516088421
Так и думал, что тут мозгов нет)
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Diesel133
1516088788
расходимся, нас на*бали!
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Alex3920486
1516089433
е*анашки...
Ответить
Chernyi Lis
1516092870
и драки то не видел..тем более массовой..в толкучке порезали кого что ли)) даже скорая была..
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Munez89
1516099511
Лизбухи )))
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DOCTOR PENALTY
1516130451
КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ, КАК МНОГО ЛАСКОВЫХ ИМЁН.....лучше бы я это не смотрел.
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+50/-50
1516140552
Драку заказывали? Нет? Не **....т! Всё включено!!!
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