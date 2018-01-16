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    В Турции игроки женских команд устроили массовую драку во время матча

    В Турции во время матча третьей лиги среди женщин, в котором встречались команды «Йени Бурдурспор» и «Анталья Демирспор», игроки устроили массовую драку, сообщает Hürriyet. Потасовка началась в концовке встречи, когда хозяева поля вели со счетом 4:1.

    Небольшая стычка переросла в настоящую массовую драку, в которой приняли участие не только футболистки на поле, но и запасные со скамейки запасных. Полицейские и тренеры предпринимали попытки разнять спортсменок, в итоге обе команды покинули стадион в сопровождении полиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 09:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 января 2018, 01:09

      Драку заказывали? Нет? Не **....т! Всё включено!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:20

      КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ, КАК МНОГО ЛАСКОВЫХ ИМЁН.....лучше бы я это не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 января 2018, 13:45

      Лизбухи )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 января 2018, 11:54

      и драки то не видел..тем более массовой..в толкучке порезали кого что ли)) даже скорая была..

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 января 2018, 10:57

      е*анашки...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 января 2018, 10:46

      расходимся, нас на*бали!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 января 2018, 10:40

      Так и думал, что тут мозгов нет)

      0
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 16 января 2018, 10:07

      Чё за хрень? Какая драка? Обычная лёгкая толчея перед маршруткой у ткацкого комбината

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 января 2018, 09:47

      крики как на рынке, а дракой это не назовёшь, даже женской)

      3
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 16 января 2018, 09:43

      Меня больше удивила футболистка в паранже, такого я еще не видел

      1
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