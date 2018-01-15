Селюк: «Зенитовскую зарплату Дзюбы и Шатова потянут только «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о продолжении карьеры игроков санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и Олега Шатова. Напомним, что оба спортсмена близки к отъезду с берегов Невы.

«Дзюба мог бы пойти и доказывать свой уровень в «Локомотив». Он точно лучше Эдера в 10 раз. Учитывая, что в «Локомотиве» настоящий клондайк, то сам бог велел. Клуб выплачивает 3 млн евро Никите Медведеву, о чем тут говорить? Тут мы сразу обращаемся к вечной проблеме российского футбола – к лимиту на легионеров. Это огромная беда.

Если говорить о Шатове, то он мог бы заявить о себе в московском «Динамо», например. Но не расклеился ли он за время прозябания на лавке в «Зените»? Не потерял ли мотивации? Кстати, в «Краснодаре» к нему бы тоже сумели найти подход.

Могут ли Артем и Олег уехать в европейские чемпионаты? Могут, конечно. Но у них в «Зените» такая зарплата, которую могут потянуть только «ПСЖ» и «Манчестер Сити», – сказал Селюк.

Ранее «Бомбардир» написал, что Дзюба может перейти в «Уфу».