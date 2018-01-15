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  • Селюк: «Зенитовскую зарплату Дзюбы и Шатова потянут только «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Селюк: «Зенитовскую зарплату Дзюбы и Шатова потянут только «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

15 января 2018, 19:54
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о продолжении карьеры игроков санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и Олега Шатова. Напомним, что оба спортсмена близки к отъезду с берегов Невы.

«Дзюба мог бы пойти и доказывать свой уровень в «Локомотив». Он точно лучше Эдера в 10 раз. Учитывая, что в «Локомотиве» настоящий клондайк, то сам бог велел. Клуб выплачивает 3 млн евро Никите Медведеву, о чем тут говорить? Тут мы сразу обращаемся к вечной проблеме российского футбола – к лимиту на легионеров. Это огромная беда.

Если говорить о Шатове, то он мог бы заявить о себе в московском «Динамо», например. Но не расклеился ли он за время прозябания на лавке в «Зените»? Не потерял ли мотивации? Кстати, в «Краснодаре» к нему бы тоже сумели найти подход.

Могут ли Артем и Олег уехать в европейские чемпионаты? Могут, конечно. Но у них в «Зените» такая зарплата, которую могут потянуть только «ПСЖ» и «Манчестер Сити», – сказал Селюк.

Ранее «Бомбардир» написал, что Дзюба может перейти в «Уфу».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Манчестер Сити Дзюба Артем Шатов Олег Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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Artemka69
1516036156
Первый раз в жизни согласен с Селюком!!Не думал что такое случится))
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InterMilLano1908
1516037653
Медведев 3 ляма ?! БОЖЕ МОЙ
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mab1011
1516038196
На стройку их отправить, дороги в сибири строить-полезнее чем "бакланов" в Питере гонять.
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Опорник84
1516038508
Ну так пристрой ребят в ПСЖ и Ман, Сити!
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Антон bx14e
1516043168
Нам,в Локо,этот идиотский бездарь даром не нать,и с доплатой не нать!
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OfaZavr
1516088879
это верно, но куда тогда пристроить их? если только сами ради игровой практики на понижение пойдут.
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smersh45
1516096170
зажрались ребята
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