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    Селюк: «Зенитовскую зарплату Дзюбы и Шатова потянут только «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о продолжении карьеры игроков санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и Олега Шатова. Напомним, что оба спортсмена близки к отъезду с берегов Невы.

    «Дзюба мог бы пойти и доказывать свой уровень в «Локомотив». Он точно лучше Эдера в 10 раз. Учитывая, что в «Локомотиве» настоящий клондайк, то сам бог велел. Клуб выплачивает 3 млн евро Никите Медведеву, о чем тут говорить? Тут мы сразу обращаемся к вечной проблеме российского футбола – к лимиту на легионеров. Это огромная беда.

    Если говорить о Шатове, то он мог бы заявить о себе в московском «Динамо», например. Но не расклеился ли он за время прозябания на лавке в «Зените»? Не потерял ли мотивации? Кстати, в «Краснодаре» к нему бы тоже сумели найти подход.

    Могут ли Артем и Олег уехать в европейские чемпионаты? Могут, конечно. Но у них в «Зените» такая зарплата, которую могут потянуть только «ПСЖ» и «Манчестер Сити», – сказал Селюк.

    Ранее «Бомбардир» написал, что Дзюба может перейти в «Уфу».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 19:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 января 2018, 12:49

      зажрались ребята

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 10:47

      это верно, но куда тогда пристроить их? если только сами ради игровой практики на понижение пойдут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 января 2018, 22:06

      Нам,в Локо,этот идиотский бездарь даром не нать,и с доплатой не нать!

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 января 2018, 20:48

      Ну так пристрой ребят в ПСЖ и Ман, Сити!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      mab1011 15 января 2018, 20:43

      На стройку их отправить, дороги в сибири строить-полезнее чем "бакланов" в Питере гонять.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 15 января 2018, 20:34

      Медведев 3 ляма ?!
      БОЖЕ МОЙ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 января 2018, 20:09

      Первый раз в жизни согласен с Селюком!!Не думал что такое случится))

      3
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