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    Президент «Урала»: «Мы бы вернули Шатова, но, кажется, у него другие амбиции»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что с удовольствием вернул бы в команду полузащитника Олега Шатова, выступающего ныне за «Зенит».

    Ранее стало известно, что 27-летний футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой не полетел на первый зимний сбор петербуржцев. Позже появилась информация, что оба игрока переведены во вторую команду сине-бело-голубых.

    Напомним, Шатов защищал цвета екатеринбургского клуба с 2007 по 2011 годы.

    «Если бы у «Урала» была возможность заключить контракт с Олегом Шатовым, то мы бы обязательно ею воспользовались. Но Олег такой футболист, которому обязательно нужно выступать в еврокубках. Мы бы с удовольствием вернули Шатова, но мне кажется, у него другие амбиции. С Олегом мы темы его возвращения в «Урал» не обсуждали, конечно. Шатову нужна игровая практика, он должен играть. Но играть он должен в клубе, который выступает в еврокубках», – сказал Иванов.

    В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, записав на свой счет пять голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 января 2018, 19:35

      Вы же боритесь за 6место, попробуйте в аренду взять, ведь Манчини могут уволить и тогда новый тренер может рассчитывать на Шатова, в руководстве Зенита наверняка это держат в уме

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 18:53

      да тут и денег не только на трансфер, но и на з/п. Только если Зенит б0льшую часть будет выплачивать ему сам

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