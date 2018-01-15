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  • Президент «Урала»: «Мы бы вернули Шатова, но, кажется, у него другие амбиции»

Президент «Урала»: «Мы бы вернули Шатова, но, кажется, у него другие амбиции»

15 января 2018, 18:36
2

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что с удовольствием вернул бы в команду полузащитника Олега Шатова, выступающего ныне за «Зенит».

Ранее стало известно, что 27-летний футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой не полетел на первый зимний сбор петербуржцев. Позже появилась информация, что оба игрока переведены во вторую команду сине-бело-голубых.

Напомним, Шатов защищал цвета екатеринбургского клуба с 2007 по 2011 годы.

«Если бы у «Урала» была возможность заключить контракт с Олегом Шатовым, то мы бы обязательно ею воспользовались. Но Олег такой футболист, которому обязательно нужно выступать в еврокубках. Мы бы с удовольствием вернули Шатова, но мне кажется, у него другие амбиции. С Олегом мы темы его возвращения в «Урал» не обсуждали, конечно. Шатову нужна игровая практика, он должен играть. Но играть он должен в клубе, который выступает в еврокубках», – сказал Иванов.

В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, записав на свой счет пять голевых передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Шатов Олег Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Joko21
1516031639
да тут и денег не только на трансфер, но и на з/п. Только если Зенит б0льшую часть будет выплачивать ему сам
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кузнецов артем
1516034116
Вы же боритесь за 6место, попробуйте в аренду взять, ведь Манчини могут уволить и тогда новый тренер может рассчитывать на Шатова, в руководстве Зенита наверняка это держат в уме
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