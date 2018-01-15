Мещеряков опроверг интерес «Локомотива» к тунисскому хавбеку Бен Амору

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что впервые слышит информацию об интересе железнодорожников к полузащитнику «Этуаль дю Сахель» и сборной Туниса Мохамеду Бен Амору.

Ранее сообщалось, что «Этуаль дю Сахель» не против расстаться с 25-летним игроком за 2,5 миллиона евро. При этом также отмечалось, что красно-зеленые готовы заплатить за хавбека 2,2 миллиона.

«Совету директоров об интересе к этому игроку ничего не известно. Тунисские СМИ могут продавать кого угодно, куда угодно и за любые деньги», – сказал Мещеряков.

В нынешнем сезоне Бен Амор провел за свой клуб девять матчей.