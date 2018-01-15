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    Мещеряков опроверг интерес «Локомотива» к тунисскому хавбеку Бен Амору

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что впервые слышит информацию об интересе железнодорожников к полузащитнику «Этуаль дю Сахель» и сборной Туниса Мохамеду Бен Амору.

    Ранее сообщалось, что «Этуаль дю Сахель» не против расстаться с 25-летним игроком за 2,5 миллиона евро. При этом также отмечалось, что красно-зеленые готовы заплатить за хавбека 2,2 миллиона.

    «Совету директоров об интересе к этому игроку ничего не известно. Тунисские СМИ могут продавать кого угодно, куда угодно и за любые деньги», – сказал Мещеряков.

    В нынешнем сезоне Бен Амор провел за свой клуб девять матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 15 января 2018, 22:10

      Шатова надо брать

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 18:54

      ну хоть какие-то слухи. Уже хорошо. Ажиотаж

      0
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