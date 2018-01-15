Решение по контрактам Рибери и Роббена в «Баварии» отложили до конца сезона

В «Баварии» по-прежнему раздумывают на тему возможности продления контрактов с полузащитниками Франком Рибери и Арьеном Роббеном.

«Мы все сейчас должны набраться терпения и посмотреть, как будет складываться этот сезон. Возможно, решение будет принято на поздних его стадиях.

Нам стоит смотреть несколько дальше, заглядывая в будущее. Посмотрим, правильно ли продлевать контракт с ними еще на один год или же мы должны будем принять непопулярное решение», – приводит слова председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге Sport1.de.

Отметим, что контракты 34-летнего француза и 33-летнего голландца заканчиваются летом 2018 года.