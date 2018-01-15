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    Решение по контрактам Рибери и Роббена в «Баварии» отложили до конца сезона

    В «Баварии» по-прежнему раздумывают на тему возможности продления контрактов с полузащитниками Франком Рибери и Арьеном Роббеном.

    «Мы все сейчас должны набраться терпения и посмотреть, как будет складываться этот сезон. Возможно, решение будет принято на поздних его стадиях.

    Нам стоит смотреть несколько дальше, заглядывая в будущее. Посмотрим, правильно ли продлевать контракт с ними еще на один год или же мы должны будем принять непопулярное решение», – приводит слова председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге Sport1.de.

    Отметим, что контракты 34-летнего француза и 33-летнего голландца заканчиваются летом 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 09:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -37

      gfhxpfbd7406 15 января 2018, 12:11

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2018, 11:46

      Бавария претендент на победу в ЛЧ и ветераны это игрой ещё докажут!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +51

      raptor62 15 января 2018, 11:24

      продать немытым за 30ку оптом

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 15 января 2018, 10:54

      Надо брать, бесплатно же...)

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 января 2018, 10:35

      Продлить с обоими на год как минимум! Они ещё принесут команде много пользы!

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