«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в центральном матче тура АПЛ

В воскресенье состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Команда Юргена Клоппа постарается взять реванш за поражение в поединке первого круга со счетом 0:5.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало в 19:00, не пропустите!

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