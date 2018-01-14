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    «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в центральном матче тура АПЛ

    В воскресенье состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Команда Юргена Клоппа постарается взять реванш за поражение в поединке первого круга со счетом 0:5.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало в 19:00, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 17:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 января 2018, 20:33

      She Loves You , YeaH...YeaH..YeaH!!!!
      Отлично сыграно! Браво. Уважуха.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 января 2018, 18:59

      ЛИВЕРПУЛЬ ПОБЕДИТ!!!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 января 2018, 18:23

      мс опять крупно победит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 18:13

      Никакого реванша. МС выиграет.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 14 января 2018, 18:12

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      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 января 2018, 18:06

      1-1

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 14 января 2018, 15:50

      Здравствуйте, друзья ! Можете прогнозировать? Кто забьёт первый гол между Ливерпулем и Ман. Сити

      0
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      Рейтинг: +46

      semenov m 14 января 2018, 14:24

      Ничья обе забьют

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