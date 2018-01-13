Бундеслига. «Баварии» начала второй круг с победы в Леверкузене

Встреча 18-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Бавария» завершилась победой гостей со счетом 2:1.
За мюнхенский клуб забили Хави Мартинес, Франк Рибери и Хамес Родригес. В составе хозяев отличился Кевин Фолланд.
Команда Юппа Хайнкеса набрала 44 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице.
Подопечные Хайко Херрлиха с 28 баллами остался на четвертой строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур
Голы: 0:1 – Мартинес, 32; 0:2 – Рибери, 59; 1:2 – Фолланд, 70; 1:3 – Родригес, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру