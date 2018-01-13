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    Бундеслига. «Баварии» начала второй круг с победы в Леверкузене

    Встреча 18-го тура чемпионата Германии «Байер»«Бавария» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    За мюнхенский клуб забили Хави Мартинес, Франк Рибери и Хамес Родригес. В составе хозяев отличился Кевин Фолланд.

    Команда Юппа Хайнкеса набрала 44 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице.

    Подопечные Хайко Херрлиха с 28 баллами остался на четвертой строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Байер – Бавария – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 32; 0:2 – Рибери, 59; 1:2 – Фолланд, 70; 1:3 – Родригес, 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 00:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 01:39

      Ну и где тот умник,который говорил,что Хамес просто пустое место в Баварии**???
      Сегодня Хамес один из лучших матчей за Баварию провёл,а гол какой шикарный положил.Где ты???Напиши,что я не прав!!!
      С победой,Баврия и с великолепным голом Родригеса

      1
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 13 января 2018, 01:22

      то есть гол со штрафного хамеса нам ничего не принес?наркоман ты гребаный ,а не админ!!!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > BlackMurder 13 января 2018, 01:39

      Ты на бомбардире,это же понятно))))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 00:35

      С победой баварцев! Что-то Мюллер давно молчит.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 01:40

      Согласен,да и игра сегодня у него не получилась вообще

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