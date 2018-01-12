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    Конкурс прогнозов: Анат стал победителем сезона «Финал-17»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Финал-17» стал Анат, который выигрывает золотую медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял David_Fio, который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнул igarka, выигравший бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались bumer_moscow, loko7778, алексей23081979, ИванЯ, ROSTOV SUPER, TY13R, Таганский. Все они получают золотую звездочку, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

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    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 10:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +76

      Leo_12 12 января 2018, 11:20

      ура ура ура!!))))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 января 2018, 11:04

      Всех с победой !
      Анат, ты лучший !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 января 2018, 11:02

      Поздравляю всех участников с хорошо проведенным временем,а это дорогого стоит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 января 2018, 10:55

      Победителю респект, интересно, что за призы будут в новом сезоне?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 января 2018, 10:38

      Невиртуальные призы будут ещё когда-нибудь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 января 2018, 10:17

      Всех победителей с победой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 12 января 2018, 08:48

      Поздравления призерам и всем участникам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 января 2018, 08:44

      Победителей с Победой !!!

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