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Конкурс прогнозов: Анат стал победителем сезона «Финал-17»

12 января 2018, 10:00
9

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Финал-17» стал Анат, который выигрывает золотую медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

Второе место занял David_Fio, который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул igarka, выигравший бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались bumer_moscow, loko7778, алексей23081979, ИванЯ, ROSTOV SUPER, TY13R, Таганский. Все они получают золотую звездочку, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (9)
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сапёр75
1515735845
Победителей с Победой !!!
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ALeX-161-rus
1515736097
Поздравления призерам и всем участникам.
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Zenit-84
1515741433
Всех победителей с победой!!!
Ответить
VIPded
1515742712
Невиртуальные призы будут ещё когда-нибудь?
Ответить
Lev Aleks
1515743703
Победителю респект, интересно, что за призы будут в новом сезоне?)))
Ответить
Михаил Шевченко
1515744125
Поздравляю всех участников с хорошо проведенным временем,а это дорогого стоит!
Ответить
acer2003
1515744271
Всех с победой ! Анат, ты лучший !!!!
Ответить
Leo_12
1515745205
ура ура ура!!))))
Ответить
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