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    Конте поддержал введение системы видеоповторов

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что одобряет использование в современном футболе систему видеоповторов. Он отметил, что к этому нововведению нужно лишь приспособиться.

    «Я положительно отношусь к этому нововведению. В сложных ситуациях, которые могут повлиять на исход матча, главный арбитр и его ассистент могут пересмотреть эпизод, чтобы принять верное решение. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы в игре было меньше ошибок, и поэтому эта технология будет полезна.

    Безусловно, к этой системе необходимо приспособиться. Арбитры должны понимать, что затрачиваемое на просмотр повторов время должно компенсироваться в конце таймов. Например, если судья воспользуется видеоповторами три раза, к игре придется добавить семь или восемь минут», – считает Конте.

    Система видеоповторов была впервые применена в матче «Челси» против «Арсенала» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги (0:0).

    Источник: ФК «Челси»

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    11.01.2018 09:55
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