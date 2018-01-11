Конте поддержал введение системы видеоповторов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что одобряет использование в современном футболе систему видеоповторов. Он отметил, что к этому нововведению нужно лишь приспособиться.

«Я положительно отношусь к этому нововведению. В сложных ситуациях, которые могут повлиять на исход матча, главный арбитр и его ассистент могут пересмотреть эпизод, чтобы принять верное решение. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы в игре было меньше ошибок, и поэтому эта технология будет полезна.

Безусловно, к этой системе необходимо приспособиться. Арбитры должны понимать, что затрачиваемое на просмотр повторов время должно компенсироваться в конце таймов. Например, если судья воспользуется видеоповторами три раза, к игре придется добавить семь или восемь минут», – считает Конте.

Система видеоповторов была впервые применена в матче «Челси» против «Арсенала» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги (0:0).