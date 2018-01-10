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    «Манчестер Юнайтед» пока не делал запроса в «ПСЖ» по трансферу Моуры

    Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура может продолжить карьеру В Англии. Как сообщается, одним из претендентов на футболиста является «Манчестер Юнайтед». Однако манкунианцы пока не делали официального запроса по трансферу бразильца и не вступали в переговоры с футболистом. Рыночная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 38 миллионов евро. «ПСЖ» готов пойти на продажу игрока.

    Моура в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    10.01.2018 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 11 января 2018, 10:44

      А зачем в МЮ два Моура?)))

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