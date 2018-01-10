«Манчестер Юнайтед» пока не делал запроса в «ПСЖ» по трансферу Моуры

Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура может продолжить карьеру В Англии. Как сообщается, одним из претендентов на футболиста является «Манчестер Юнайтед». Однако манкунианцы пока не делали официального запроса по трансферу бразильца и не вступали в переговоры с футболистом. Рыночная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 38 миллионов евро. «ПСЖ» готов пойти на продажу игрока.

Моура в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.