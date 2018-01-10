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  • Газзаев: «Подходим к ЧМ-2018 с и.о. на посту главы РФС?! Полный абсурд»

Газзаев: «Подходим к ЧМ-2018 с и.о. на посту главы РФС?! Полный абсурд»

10 января 2018, 09:17
8

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев уверен, что экс-глава РФС Виталий Мутко должен был не приостанавливать свою деятельность в организации на полгода, а подать в отставку.

«Как может человек уйти в отпуск или приостановить обязанности на полгода?

Послушайте, в середине июня стартует чемпионат мира по футболу в России, турнир планетарного масштаба и уникальное событие для нашей страны и в истории мирового спорта. Право провести ЧМ-2018 мы получили благодаря авторитету и личному участию президента нашей страны. И к такому знаковому и важному моменту мы подходим с и.о. на посту главы РФС?! Полный абсурд.

Кто будет отвечать за подготовку и обеспечение сборной перед турниром? Господин Алаев? И в случае неудачи (хотя мы все желаем сборной побед, но случиться может, согласитесь, всякое) всю ответственность возложат на него? А у человека, кстати, тоже будет право сказать: а какой с меня спрос, я же и.о., меня просто попросили подхватить «выпавшее из рук знамя». И по-своему будет прав. Президент РФС должен был ответственно принять решение – либо я остаюсь и продолжаю работать, либо ухожу. Теперь же получилась коллективная безответственность. А как известно, у семи нянек дитя без присмотра.

Кроме того, уже весной нас ожидает напряженная концовка чемпионата России, где сразу пять клубов со своими амбициями претендуют на золото и на три места в Лиге чемпионов. Не исключено, что могут возникнуть какие-то проблемы, спорные ситуации, неоднозначные вопросы по судейству. Кто их будет решать?

Любопытно, что в Доме футбола, судя по высказываниям на пресс-конференции, сами точно не знают, на какой срок «приостановлена деятельность»!

Отмечу, что за последние две недели глава РФС, временно приостановивший исполнение обязанностей, решением премьер-министра Дмитрия Медведева был исключен из наблюдательного совета по подготовке к ЧМ-2018, а также покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. Внимание – исключен, а не приостановлен! Организация чемпионата мира – большая ответственность, и заниматься ею должны те, у кого есть для этого все возможности. Так почему же в Российском футбольном союзе допустили ситуацию с приостановлением? Ведь это тоже важнейший участок работы, как непосредственно перед ЧМ-2018, так и в долгосрочной перспективе в плане развития футбола в стране. Так мы придем к тому, что наш футбол, который и без того находится не в лучшем состоянии, окончательно деградирует», – заявил Газзаев.

Напомним, что 25 декабря Виталий Мутко заявил, что приостанавливает исполнение обязанностей как президент РФС, и назначил и.о. главы федерации Александра Алаева, который прежде трудился как гендиректор и генсекретарь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (8)
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piligrim1986
1515565104
достал уже этот пёс
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zatonn
1515567297
Сам хочет место занять, к бабке не ходи)))
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alex1951
1515589836
Фантомас разбушевался....))) Чего ,Газ ,истеришь? Ты же власть,ты законы принимаешь ,на себя и матерись! Это только у вас ,бурундук ни хрена не мыслящий в футболе ,командовал им столько лет - результаты известны ,возьми все последние ЧЕ и ЧМ , за такое к стенке ставить! Что касается места преда РФС,то извини,приличных и адекватных людей на это кресло не осталось!
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Братья Васильевы
1516019577
Возьмите меня.
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