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    Газзаев: «Подходим к ЧМ-2018 с и.о. на посту главы РФС?! Полный абсурд»

    Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев уверен, что экс-глава РФС Виталий Мутко должен был не приостанавливать свою деятельность в организации на полгода, а подать в отставку.

    «Как может человек уйти в отпуск или приостановить обязанности на полгода?

    Послушайте, в середине июня стартует чемпионат мира по футболу в России, турнир планетарного масштаба и уникальное событие для нашей страны и в истории мирового спорта. Право провести ЧМ-2018 мы получили благодаря авторитету и личному участию президента нашей страны. И к такому знаковому и важному моменту мы подходим с и.о. на посту главы РФС?! Полный абсурд.

    Кто будет отвечать за подготовку и обеспечение сборной перед турниром? Господин Алаев? И в случае неудачи (хотя мы все желаем сборной побед, но случиться может, согласитесь, всякое) всю ответственность возложат на него? А у человека, кстати, тоже будет право сказать: а какой с меня спрос, я же и.о., меня просто попросили подхватить «выпавшее из рук знамя». И по-своему будет прав. Президент РФС должен был ответственно принять решение – либо я остаюсь и продолжаю работать, либо ухожу. Теперь же получилась коллективная безответственность. А как известно, у семи нянек дитя без присмотра.

    Кроме того, уже весной нас ожидает напряженная концовка чемпионата России, где сразу пять клубов со своими амбициями претендуют на золото и на три места в Лиге чемпионов. Не исключено, что могут возникнуть какие-то проблемы, спорные ситуации, неоднозначные вопросы по судейству. Кто их будет решать?

    Любопытно, что в Доме футбола, судя по высказываниям на пресс-конференции, сами точно не знают, на какой срок «приостановлена деятельность»!

    Отмечу, что за последние две недели глава РФС, временно приостановивший исполнение обязанностей, решением премьер-министра Дмитрия Медведева был исключен из наблюдательного совета по подготовке к ЧМ-2018, а также покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. Внимание – исключен, а не приостановлен! Организация чемпионата мира – большая ответственность, и заниматься ею должны те, у кого есть для этого все возможности. Так почему же в Российском футбольном союзе допустили ситуацию с приостановлением? Ведь это тоже важнейший участок работы, как непосредственно перед ЧМ-2018, так и в долгосрочной перспективе в плане развития футбола в стране. Так мы придем к тому, что наш футбол, который и без того находится не в лучшем состоянии, окончательно деградирует», – заявил Газзаев.

    Напомним, что 25 декабря Виталий Мутко заявил, что приостанавливает исполнение обязанностей как президент РФС, и назначил и.о. главы федерации Александра Алаева, который прежде трудился как гендиректор и генсекретарь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2018 09:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 15 января 2018, 15:32

      Возьмите меня.

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 января 2018, 16:10

      Фантомас разбушевался....)))
      Чего ,Газ ,истеришь?
      Ты же власть,ты законы принимаешь ,на себя и матерись!
      Это только у вас ,бурундук ни хрена не мыслящий в футболе ,командовал им столько лет - результаты известны ,возьми все последние ЧЕ и ЧМ ,
      за такое к стенке ставить!
      Что касается места преда РФС,то извини,приличных и адекватных людей на это кресло не осталось!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 января 2018, 09:54

      Сам хочет место занять, к бабке не ходи)))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 января 2018, 09:18

      достал уже этот пёс

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > piligrim1986 10 января 2018, 09:38

      А ты не читай.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > vladimir-7 10 января 2018, 09:55

      вот тебя-то я забыл спросить

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > piligrim1986 10 января 2018, 10:02

      А зачем ты всем жалуешься?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > vladimir-7 10 января 2018, 11:48

      тебе-то что?

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