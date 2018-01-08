Сафонов считает, что Габулов в «Брюгге» будет запасным

Российский футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге». Игрок сборной России покинул тульский «Арсенал».

«Не думаю, что Габулов будет основным вратарем в «Брюгге». Дай Бог чтобы у него получилось конечно, и я буду искренне рад если он заиграет первым номером, но когда команда опережает ближайших соперников на 11 очков, то вряд ли будут менять основного голкипера.

Возможно, Габулова взяли в каких-то рекламных целях», – предположил Сафонов.

Для вратаря «Брюгге» – первый клуб за пределами России.