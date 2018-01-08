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    Сафонов считает, что Габулов в «Брюгге» будет запасным

    Российский футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге». Игрок сборной России покинул тульский «Арсенал».

    «Не думаю, что Габулов будет основным вратарем в «Брюгге». Дай Бог чтобы у него получилось конечно, и я буду искренне рад если он заиграет первым номером, но когда команда опережает ближайших соперников на 11 очков, то вряд ли будут менять основного голкипера.

    Возможно, Габулова взяли в каких-то рекламных целях», – предположил Сафонов.

    Для вратаря «Брюгге» – первый клуб за пределами России.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.01.2018 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 8 января 2018, 23:13

      Тупо договорился для галочки в карьере. В запасе просидит. Пару раз за кубок сыграет, а не за основной турнир.

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