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    «Кайрат» отказался подписывать Владимира Быстрова

    Как ранее писал «Бомбардир», казахстанский «Кайрат» был заинтересован в услугах бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова. Однако после Нового года руководство клуба отказалось подписывать полузащитника.

    Как сообщает prosports.kz, хавбек не соответствует выбранному вектору развития «Кайрата». По такой же причине клуб отказался и от Романа Павлюченко.

    Сейчас за казахов выступает один россиянин – Андрей Аршавин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 19:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 января 2018, 05:23

      Да ладно,не соответствует.?!Скорее всего Окжетпес переманивает своим вектором развития...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 января 2018, 00:24

      Наверное много тенге запросил .......

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 января 2018, 20:07

      правильно что не берут пенсионеров

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 января 2018, 19:49

      Жаль, Павлюченко и Быстров могли бы там еще неплохо попылить (если бы желание только было). Аршавин молодец!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Joko21 8 января 2018, 23:06

      а вот желания то и нет... и не будет!

      1
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