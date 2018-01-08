«Кайрат» отказался подписывать Владимира Быстрова

Как ранее писал «Бомбардир», казахстанский «Кайрат» был заинтересован в услугах бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова. Однако после Нового года руководство клуба отказалось подписывать полузащитника.

Как сообщает prosports.kz, хавбек не соответствует выбранному вектору развития «Кайрата». По такой же причине клуб отказался и от Романа Павлюченко.

Сейчас за казахов выступает один россиянин – Андрей Аршавин.