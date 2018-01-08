«Реал» повторил антирекорд десятилетней давности по невыигранным выездным матчам

В воскресенье состоялся матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» на выезде играл с «Сельтой». Эта встреча завершилась со счетом 2:2.

После этого матча безвыигрышная серия мадридцев в гостевых играх в рамках Примеры достигла четырех игр. До этого «Реал» не смог обыграть «Атлетик» (0:0), «Атлетико» (0:0) и «Жирону» (1:2).

Последний раз королевский клуб не побеждал на чужих полях в четырех турах подряд в декабре 2008 года. Тогда на счету «сливочных» была одна ничья и три поражения.