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    «Реал» повторил антирекорд десятилетней давности по невыигранным выездным матчам

    В воскресенье состоялся матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» на выезде играл с «Сельтой». Эта встреча завершилась со счетом 2:2.

    После этого матча безвыигрышная серия мадридцев в гостевых играх в рамках Примеры достигла четырех игр. До этого «Реал» не смог обыграть «Атлетик» (0:0), «Атлетико» (0:0) и «Жирону» (1:2).

    Последний раз королевский клуб не побеждал на чужих полях в четырех турах подряд в декабре 2008 года. Тогда на счету «сливочных» была одна ничья и три поражения.

    Источник: Opta

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    08.01.2018 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 января 2018, 14:21

      Молодец Зидан! Настоящая легенда Реала. Его надолго запомнят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 января 2018, 10:07

      Сельта играла не хуже.Роналду никакой.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 января 2018, 09:35

      Ну вот, пошли и антирекорды Реала. А то одни рекорды были.

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 8 января 2018, 08:32

      не плохо так.

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