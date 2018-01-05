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    Салах и Коутиньо не сыграют с «Эвертоном»

    Лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Филиппе Коутиньо пропустят матча 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».

    «Мохамед Салах и Филиппе Коутиньо не сыграют из-за травм. Надеюсь, Коутиньо восстановится к матчу с «Манчестер Сити».

    Зато могу сообщить, что ван Дейк здоров. Возможно, он примет участие в этой встрече», – рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    Матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпуль» – «Эвертон» состоится в пятницу, 5 января, в 22:55 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    05.01.2018 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 января 2018, 12:21

      Интересно было бы посмотреть на ван Дейка сегодня....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2018, 11:37

      коутиньо уже одной ногой в барсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 января 2018, 10:56

      У Эвертона есть шанс.

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