Салах и Коутиньо не сыграют с «Эвертоном»

Лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Филиппе Коутиньо пропустят матча 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».

«Мохамед Салах и Филиппе Коутиньо не сыграют из-за травм. Надеюсь, Коутиньо восстановится к матчу с «Манчестер Сити».

Зато могу сообщить, что ван Дейк здоров. Возможно, он примет участие в этой встрече», – рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпуль» – «Эвертон» состоится в пятницу, 5 января, в 22:55 по московскому времени.