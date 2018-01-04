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    Моуринью — о слухах об уходе из «МЮ»: «Это все мусорные новости»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о возможном уходе из клуба.

    «Это мусор. У меня нет более подходящего слова, чтобы описать эти разговоры.

    Самое худшее, что можно сделать, — это хотя бы немного усомниться в моем профессионализме, во всем, что относится к моей работе. Да, эти мусорные новости влияют на меня, потому что я их не могу принять.

    Повторю, что я отработал половину контракта. Подпишу ли я новое соглашение, зависит от клуба. Но я хочу остаться.

    Я могу представить себя здесь и через три года. Но это вопрос к клубу, к владельцам, мистеру Вудворду (вице-президент «МЮ» — прим. ред.), они все довольны моим вкладом и хотят, чтобы я доработал свой контракт», — сказал Моуринью.

    Моуринью возглавил «красных дьяволов» в мае 2016 года. В дебютном сезоне специалиста команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

    Контракт тренера рассчитан до 2019 года.

    Источник: BBC

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    04.01.2018 19:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 4 января 2018, 23:12

      Нет дыма без огня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 января 2018, 20:02

      Могу спорить, снимут до конца сезона.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 19:51

      всегда будут вбрасывать такие слухи в прессу

      2
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