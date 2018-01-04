Моуринью — о слухах об уходе из «МЮ»: «Это все мусорные новости»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о возможном уходе из клуба.

«Это мусор. У меня нет более подходящего слова, чтобы описать эти разговоры.

Самое худшее, что можно сделать, — это хотя бы немного усомниться в моем профессионализме, во всем, что относится к моей работе. Да, эти мусорные новости влияют на меня, потому что я их не могу принять.

Повторю, что я отработал половину контракта. Подпишу ли я новое соглашение, зависит от клуба. Но я хочу остаться.

Я могу представить себя здесь и через три года. Но это вопрос к клубу, к владельцам, мистеру Вудворду (вице-президент «МЮ» — прим. ред.), они все довольны моим вкладом и хотят, чтобы я доработал свой контракт», — сказал Моуринью.

Моуринью возглавил «красных дьяволов» в мае 2016 года. В дебютном сезоне специалиста команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Контракт тренера рассчитан до 2019 года.