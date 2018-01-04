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В «МЮ» опасаются, что Моуринью досрочно покинет клуб

4 января 2018, 11:04
17

Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено возможным уходом Жозе Моуринью с поста главного тренера команды по окончании текущего сезона.

Отмечается, что в последнее время 54-летний португалец ведет себя менее активно в жизни клуба, предпочитая больше общаться со своими помощниками по тренерскому штабу. Еще одной причиной является то, что он все меньше времени проводит в Манчестере. Он стал чаще уезжать в Лондон, где проживает его семья.

Действующий контракт Моуринью с «манкунианцами» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне «МЮ» после 22 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (17)
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zatonn
1515053187
М-дя, если постить каждую утку из английской жёлтой прессы, то будет на этом сайте бурлящий поток новостей)))
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серега кашин
1515053607
купите ему хотя бы половину игроков которых он хочет видеть в мю и не партесь больше
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Павел Буре
1515054333
Идиоты, радуйтесь, смотреть матчи МЮ что при моуринье что при Ван кале просто невыносимо. Надоело видеть как Мю играет от обороны со всеми командами, Эх как вспомню ферги тайм, вот это были времена.
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Garrincha58
1515054483
да он понял что в этом году ему в АПЛ ничего не светит
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М.Т.
1515054866
Обеспокоены????,радоваться надо
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rizonator
1515055419
Давно пора. Этот хрен ещё повышения зп просил, поганой метлой гнать. Любой другой тренер будет не хуже справляться с обязанностями в такой команде
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Kulima
1515056528
Ага, странно вот только что manutd.com об этом ничего не знает
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Tostao
1515061343
Спёкся лектор? )
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tghcoc30838
1515061644
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Tonka88
1515095454
В Китай уедет )
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