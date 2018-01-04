В «МЮ» опасаются, что Моуринью досрочно покинет клуб

Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено возможным уходом Жозе Моуринью с поста главного тренера команды по окончании текущего сезона.

Отмечается, что в последнее время 54-летний португалец ведет себя менее активно в жизни клуба, предпочитая больше общаться со своими помощниками по тренерскому штабу. Еще одной причиной является то, что он все меньше времени проводит в Манчестере. Он стал чаще уезжать в Лондон, где проживает его семья.

Действующий контракт Моуринью с «манкунианцами» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне «МЮ» после 22 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.