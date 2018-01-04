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    В «МЮ» опасаются, что Моуринью досрочно покинет клуб

    Руководство «Манчестер Юнайтед» обеспокоено возможным уходом Жозе Моуринью с поста главного тренера команды по окончании текущего сезона.

    Отмечается, что в последнее время 54-летний португалец ведет себя менее активно в жизни клуба, предпочитая больше общаться со своими помощниками по тренерскому штабу. Еще одной причиной является то, что он все меньше времени проводит в Манчестере. Он стал чаще уезжать в Лондон, где проживает его семья.

    Действующий контракт Моуринью с «манкунианцами» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне «МЮ» после 22 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.01.2018 11:04
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 4 января 2018, 22:50

      В Китай уедет )

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 4 января 2018, 18:20

      Cам не уйдет !

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 4 января 2018, 17:45

      Гиггза или Покеттино нужно назначить

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 января 2018, 16:38

      Так что опасаться,радоваться нужно.У М.Ю.состав такой,что они и без тренера играть должны.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:01

      Для себя Маур уже поставил точку в АПЛ . Ничего здесь не светит . Не удивлюсь , если всплывет где нибудь , даже во втором эшелоне , где есть деньги ))

      0
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      Рейтинг: -14

      tghcoc30838 4 января 2018, 13:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -7
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 января 2018, 13:22

      Спёкся лектор? )

      1
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      Рейтинг: +142

      orzy 4 января 2018, 13:02

      Ну слава. А МЮ играет в антифутбол

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 января 2018, 12:27

      Человек тянется к семейным ценностям.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 4 января 2018, 12:02

      Ага, странно вот только что manutd.com об этом ничего не знает

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