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    Зидан: «Только я несу ответственность за команду, которую построил»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не готов обсуждать свое будущее по завершении текущего сезона. Француз готов нести ответственность за результат своей команды, но только в июне.

    «Никогда нельзя знать свое будущее с полной уверенностью. Ставлю для себя целью завершить сезон наилучшим образом. У нас есть все возможности для того, чтобы вновь побеждать, и это мотивирует и меня, и команду. Но предвидеть то, что будет после тех шести месяцев, которые остались до окончания сезона, я не могу.

    Что касается трансферов, то клуб может подписывать новых игроков до 31 января, поэтому все возможно. Я же доволен своим нынешним составом. Я построил эту команду, и я несу за нее ответственность. Я отвечаю за свой выбор, за все решения. Когда что-то идет не так, я не перекладываю вину на других и не собираюсь делать этого.

    Сейчас мы продолжаем борьбу во всех трех турнирах. В июне будет видно, чем все закончится. Пока же у нас хорошие позиции на всех фронтах», – заявил Зидан.

    Источник: Goal.com

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    04.01.2018 08:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 января 2018, 11:02

      Реал тебе достался от Анчелоти,ни х...я ты там не построил.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 января 2018, 10:44

      Тренерскую позицию усиливай, Зинедин, иначе стройке быстро придёт трындец.

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