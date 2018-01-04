Зидан: «Только я несу ответственность за команду, которую построил»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не готов обсуждать свое будущее по завершении текущего сезона. Француз готов нести ответственность за результат своей команды, но только в июне.

«Никогда нельзя знать свое будущее с полной уверенностью. Ставлю для себя целью завершить сезон наилучшим образом. У нас есть все возможности для того, чтобы вновь побеждать, и это мотивирует и меня, и команду. Но предвидеть то, что будет после тех шести месяцев, которые остались до окончания сезона, я не могу.

Что касается трансферов, то клуб может подписывать новых игроков до 31 января, поэтому все возможно. Я же доволен своим нынешним составом. Я построил эту команду, и я несу за нее ответственность. Я отвечаю за свой выбор, за все решения. Когда что-то идет не так, я не перекладываю вину на других и не собираюсь делать этого.

Сейчас мы продолжаем борьбу во всех трех турнирах. В июне будет видно, чем все закончится. Пока же у нас хорошие позиции на всех фронтах», – заявил Зидан.