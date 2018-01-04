Зидан: «Только я несу ответственность за команду, которую построил»

Реал тебе достался от Анчелоти,ни х...я ты там не построил.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не готов обсуждать свое будущее по завершении текущего сезона. Француз готов нести ответственность за результат своей команды, но только в июне.
«Никогда нельзя знать свое будущее с полной уверенностью. Ставлю для себя целью завершить сезон наилучшим образом. У нас есть все возможности для того, чтобы вновь побеждать, и это мотивирует и меня, и команду. Но предвидеть то, что будет после тех шести месяцев, которые остались до окончания сезона, я не могу.
Что касается трансферов, то клуб может подписывать новых игроков до 31 января, поэтому все возможно. Я же доволен своим нынешним составом. Я построил эту команду, и я несу за нее ответственность. Я отвечаю за свой выбор, за все решения. Когда что-то идет не так, я не перекладываю вину на других и не собираюсь делать этого.
Сейчас мы продолжаем борьбу во всех трех турнирах. В июне будет видно, чем все закончится. Пока же у нас хорошие позиции на всех фронтах», – заявил Зидан.