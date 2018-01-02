Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» приглашает посмотреть дерби со «Спартаком» в VR-формате

    Пресс-служба «Локомотива» предлагает своим болельщикам увидеть предстоящее дерби со «Спартаком» в VR-формате. Для этого нужно лишь оставить заявку и рассказать свою увлекательную историю.

    «Этот год был насыщен радостными, яркими моментами: такими же яркими были и наши проекты. Один из них – «Родной вид», благодаря которому болельщики из дальних регионов России и всех уголков мира погружались в атмосферу родного Черкизово. Надевая VR-очки, они телепортировались на «РЖД Арену».

    На четырех последних домашних матчах этого года заявки подали 86 человек из 74-х городов восьми стран трех разных континентов. В следующем году мы продолжим радовать красно-зеленых по всему свету!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2018 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 января 2018, 22:45

      Чемпион среди какао)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 января 2018, 17:38

      Хорошая идея посмотреть в таком формате как чемпион разберет паровоз на запчасти.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Одинокий волк Маквейд 2 января 2018, 22:31

      Ну помечтай пока,ещё можешь до весны!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 2 января 2018, 12:13

      По-моему классная идея,те кто не может поехать на стадион,смогут окунуться в эту атмосферу)))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11