«Локомотив» приглашает посмотреть дерби со «Спартаком» в VR-формате

Пресс-служба «Локомотива» предлагает своим болельщикам увидеть предстоящее дерби со «Спартаком» в VR-формате. Для этого нужно лишь оставить заявку и рассказать свою увлекательную историю.

«Этот год был насыщен радостными, яркими моментами: такими же яркими были и наши проекты. Один из них – «Родной вид», благодаря которому болельщики из дальних регионов России и всех уголков мира погружались в атмосферу родного Черкизово. Надевая VR-очки, они телепортировались на «РЖД Арену».

На четырех последних домашних матчах этого года заявки подали 86 человек из 74-х городов восьми стран трех разных континентов. В следующем году мы продолжим радовать красно-зеленых по всему свету!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.