ЦСКА сделал предложение по Венделу. Неймар – лучший бразилец в Европе. Дайджест событий дня

Появился в клуб Арарат Москва, а там сидят армяне, в нарды играют
Неймар назван лучшим бразильским футболистом в Европе по итогам 2017 года.
Вместе с бонусами сумма трансфера Коутиньо в «Барселону» составит 180 миллионов.
ЦСКА предложил за Вендела 8 миллионов.
«Ливерпуль» в добавленное время добился победы в Бернли.
21-летний игрок «Спортинга» поcле новогодней вечеринки покончил собой.
В Армении появился клуб «Арарат Москва».
Янг дисквалифицирован на три игры за удар соперника локтем.
Защитнику «Ливерпуля» Ловрену грозит пять лет тюрьмы.