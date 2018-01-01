ЦСКА сделал предложение по Венделу. Неймар – лучший бразилец в Европе. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2018 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 января 2018, 08:17

      Появился в клуб Арарат Москва, а там сидят армяне, в нарды играют

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 января 2018, 22:55

      Скучный денёк и события не значительные... Чемпионаты почти все на паузе, ТО ещё не открылось, вот и довольствуемся ударами локтя и суицидом в индийской лиге...

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