ЦСКА сделал предложение по Венделу. Неймар – лучший бразилец в Европе. Дайджест событий дня

Неймар назван лучшим бразильским футболистом в Европе по итогам 2017 года.

Вместе с бонусами сумма трансфера Коутиньо в «Барселону» составит 180 миллионов.

ЦСКА предложил за Вендела 8 миллионов.

«Ливерпуль» в добавленное время добился победы в Бернли.

21-летний игрок «Спортинга» поcле новогодней вечеринки покончил собой.

В Армении появился клуб «Арарат Москва».

Янг дисквалифицирован на три игры за удар соперника локтем.

Защитнику «Ливерпуля» Ловрену грозит пять лет тюрьмы.