Малафеев: «Кубок конфедераций — самое запоминающееся событие 2017 года»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о самом ярком событии уходящего года.

«Самое запоминающееся событие года – это Кубок конфедераций, матчи этого турнира в Санкт-Петербурге и не только. По большому счету, это событие, которое раньше никогда не проходило в России и прошло оно достаточно успешно. С точки зрения его проведения, не было каких-то эксцессов и проблем. В принципе, подготовка к чемпионату мира прошла хорошо», — сказал Малафеев.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.