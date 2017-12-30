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  • Роберто Карлос: «Роналду хочет становиться лучше каждый день. Этим он отличается от Месси. А о Неймаре и говорить нечего…»

Роберто Карлос: «Роналду хочет становиться лучше каждый день. Этим он отличается от Месси. А о Неймаре и говорить нечего…»

30 декабря 2017, 21:59
13

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду и сравнил португальца с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «ПСЖ» Неймаром.

«Роналду работал, чтобы получить свои награды. Когда мы говорим о «Золотом мяче» или других наградах, нужно понимать, что голосуют не просто какие-то случайные люди. Это те, кто разбирается в футболе, кто знает статистику, и поэтому они выбирают лучшего.

Я вижу Роналду на тренировках каждый день, и его работа меня впечатляет. Впечатляет его отношение к матчам, ответственность в играх. Он хочет становиться лучше каждый день. В этом его отличие от Месси. Лео — феномен, а о Неймаре и говорить нечего… вот эта сторона Роналду — его профессионализм, концентрация, мотивация — отличает его от других.

Напомним, что Роналду был признан лучшим спортсменом в Европе второй год подряд.

Источник: Marca
Весь мир ПСЖ Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Карлос Роберто Неймар
Комментарии (13)
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1514660930
Лео играя пешком 80% игры больше приносит пользы,чем Роналду,пример Рнал-Барса 0-3
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Dimonadze
1514662284
Интересно, если Лео бы имел характер как у Роналдо, то что это за машина бы была?
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DOCTOR PENALTY
1514662404
+++++++ Голосуют не случайные люди, голосуют те, кто разбирается в футболе - это ключевые слова. А они проголосовали за Роналду!!!
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Жёлто-синий
1514663676
А Месси ты не видишь при,дурак.так что хавало закрой свое еплан
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LERDAV.
1514665317
Главное в том что Рональдо как бы в ФУТБОЛЕ , а ФУТБОЛ в МЕССИ. Ни ПЕЛЕ, Ни Мародонна, Ни МЕССИ никогда не сказали Я ВЕЛИКИЙ ИГРОК а Роналидо так себя назвал.
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Football06
1514667295
Бразилец говорит о другом бразильце как бы о лучшем в их стране игроке "мне говорить нечего " я понимаю что Карлос великий игрок и защитник, но всё таки весь мир смотрит, ладно видишь роналду каждый день сказал что трудяга и т. Д. Но так выразиться о Неймаре, думаю уже низко, а то что Роналду сказал что он Лучший игрок мира в истории футбола, так почему бы Роберто Карлосу нн рассказать как играли Он Пеле Зидан Марадонна Рональдиньо, ведь тем самым он сказал что тот же Зидан(тренер реала) Роберто Карлос (работник клуба да и один из лучших защитников мира) Рауля (величайшего нападающего) все они связанны с реалом, но Рон решил что они ничто, ведь сказав это он возвысил себя не только перед Неймаром и Месси но и над ними, над Феноменами Реала!!! Это было низко.
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Axe111
1514681519
Что такое неймар
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