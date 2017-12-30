Роберто Карлос: «Роналду хочет становиться лучше каждый день. Этим он отличается от Месси. А о Неймаре и говорить нечего…»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду и сравнил португальца с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «ПСЖ» Неймаром.

«Роналду работал, чтобы получить свои награды. Когда мы говорим о «Золотом мяче» или других наградах, нужно понимать, что голосуют не просто какие-то случайные люди. Это те, кто разбирается в футболе, кто знает статистику, и поэтому они выбирают лучшего.

Я вижу Роналду на тренировках каждый день, и его работа меня впечатляет. Впечатляет его отношение к матчам, ответственность в играх. Он хочет становиться лучше каждый день. В этом его отличие от Месси. Лео — феномен, а о Неймаре и говорить нечего… вот эта сторона Роналду — его профессионализм, концентрация, мотивация — отличает его от других.

Напомним, что Роналду был признан лучшим спортсменом в Европе второй год подряд.