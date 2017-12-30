Гвардиола приобрел жилье стоимостью 2 миллиона неподалеку от отеля Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола потратил более 2 миллионов фунтов стерлингов на приобретение жилья.

Сообщается, что специалист обзавелся квартирой в центре города. Примечательно, что апартаменты испанца находятся в пяти минутах ходьбы от гостиничного комплекса «Лоури», в котором проживает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Я счастлив жить в городе. Предпочитаю проживать в городе и находиться рядом с людьми», – сказал Гвардиола.

Напомним, Гвардиола возглавляет «горожан» с лета 2016 года.