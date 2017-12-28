Бабаев: «Стадион ЦСКА будет носить свое название в течение 10 лет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что домашний стадион команды «ВЭБ Арена» будет носить данное название в течение 10 лет.

Сегодня арена официально получила название «ВЭБ Арена».

«На данный момент речь идет о сроке в десять лет. Но мы уверены, что наверняка продолжим сотрудничество. Так принято в общемировой практике. Даже после трех-четырех лет у людей и футбольной общественности стадион будет ассоциироваться именно с этим наименованием. Поэтому крайне сложно потом его менять», – сказал Бабаев.