Мбаппе: «Неймару часто приписывают то, что не является правдой»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что коллега по команде бразилец Неймар не является эгоистом, как считают многие болельщики. Он также отметил, что форвард ни в чем не уступает нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

«Считаю, что Неймар по классу ни в чем не уступает Роналду. Со стороны люди приписывают Неймару то, что не является правдой. Они видят финты в его исполнении и считают, что он только и думает о том, чтобы повеселиться, является эгоистом, думающим лишь о себе. Но когда находишься с ним в одной команде, понимаешь, что он далеко не эгоист.

Он очень любезный и симпатичный как человек. Он всегда интересуется другими.

Неймар в первую очередь играет на команду. Да, в его игре дриблинг и финты занимают важное место, и нельзя просить его отказываться от этого. Ведь Неймар делает это отлично.

Это игрок, который способен помочь команде выиграть титулы. И нужно этим пользоваться», – сказал Мбаппе.