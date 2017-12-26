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На «Ростов» подали в суд, требуя выплатить 253 миллиона

26 декабря 2017, 13:32
48

Как сообщает «Российское агентство правовой и судебной информации», НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подал два иска в арбитражный суд региона на «Ростов» по поводу задолженности на сумму более 253 миллионов рублей.

Заявление о взыскании с футбольного клуба 86,6 миллиона рублей будет рассмотрено 22 января, а иск о взыскании с ответчика 166,7 миллиона рублей – 29-го.

Напомним, в августе арбитражный суд Ростовской области взыскал с «Ростова» 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, а в сентябре – еще 1,2 миллиона по этой же причине.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (48)
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Killer_King
1514284507
Мы тут хотим лигу расширять, а тут 2й пошел в след за Амкаром, план Федуна более реален
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Ara Raisovich
1514285908
Все вопросы к туркмену))
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Dimonadze
1514289736
Валере Карпину создают прекрасную платформу для начала запуска клуба под его руководством. Только платформа такая, что вряд ли корабль поднимется, скорее провалится. Болелам Ростова остаётся лишь верить в Валеру. Надеюсь он выйдет победителем.
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Dimonadze
1514289834
Это такой новый способ деклассирования российских тренеров? Приглашаешь их в клуб, а потом начинаешь распродавать всю команду или лишать клуб денег?
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GoLenaStop
1514290932
Держись, Ростсельмаш!!.
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la verdad
1514293627
А вот теперь, господа преданные болельщики, соберите бабло в помощь любимому клубу!!! Слабо??? Путину писать будете, нищеброды?))))
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Serjoga
1514299529
На хрена нужны такие спонсоры!
Ответить
kazak161
1514362897
Ростов стали наказывать за то что он когда то был лидером,футбол стал умирать как в прочем и олимпийские игры!
Ответить
Таганский
1514452881
Ничего нового, ничего удивительного.. Держись, Ростов!!
Ответить
GoLenaStop
1514478436
Оставьте Ростсельмаш в покое! Дайте играть! А на "земельном участке" им что, помидоры и кукурузу надо было выращивать?!.
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