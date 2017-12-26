На «Ростов» подали в суд, требуя выплатить 253 миллиона

Как сообщает «Российское агентство правовой и судебной информации», НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подал два иска в арбитражный суд региона на «Ростов» по поводу задолженности на сумму более 253 миллионов рублей.

Заявление о взыскании с футбольного клуба 86,6 миллиона рублей будет рассмотрено 22 января, а иск о взыскании с ответчика 166,7 миллиона рублей – 29-го.

Напомним, в августе арбитражный суд Ростовской области взыскал с «Ростова» 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, а в сентябре – еще 1,2 миллиона по этой же причине.