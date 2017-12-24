«Милан» может скоро уволить Гаттузо. Галицкий стал филантропом года. Дайджест событий дня

«Реал» окончательно решил расстаться с Бензема после матча с «Барселоной» (0:3).

«Сент-Этьен» отказался от покупки М'Вила из-за высокой зарплаты игрока.

Бывший игрок «Арсенала» Эбуэ может остаться без жилья.

«Манчестер Юнайтед» сомневается в необходимости продлевать контракт с Моуринью.

Гвардиола назвал результаты «Манчестер Сити» «ненормальными».

«Милан» уволит Гаттузо в случае неудачи в двух ближайших матчах.

В «Прожекторпэрисхилтон» спели песню в честь сборной России.

По мнению Хави, «Барселона» играет не в футбол, а в «другой вид спорта».

В интернете появился возможный вариант домашней формы «Спартака» на следующий сезон.

Галицкий стал филантропом года по версии Forbes.