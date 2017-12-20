Президент «Астаны»: «При Бородюке сборная Казахстана стала посмешищем, на нее больно смотреть»

Президент казахстанской «Астаны» Саян Хамитжанов дал оценку работе российского специалиста Александра Бородюка на посту главного тренера сборной Казахстана. Функционер считает приглашение россиянина ошибкой.

«И болельщики сборной команды, и казахстанские футбольные специалисты едины в своем мнении о спортивных результатах и перспективах сборной Казахстана при ее нынешнем главном тренере. Очевидно, что назначение Бородюка было ошибкой.

Больно смотреть на главную команду страны и воспринимать то, что сборная Казахстана по футболу превратилась за последнее время в объект шуток и насмешек. Это просто недопустимо, и нашей сборной крайне необходим новый рулевой», – считает Хамитжанов, чьи слова приводит fanatik.kz.

Казахстан под руководством Бородюка показал худший результат в отборочных турнирах за 12 лет.