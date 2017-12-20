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    • Президент «Астаны»: «При Бородюке сборная Казахстана стала посмешищем, на нее больно смотреть»

    Президент «Астаны»: «При Бородюке сборная Казахстана стала посмешищем, на нее больно смотреть»

    Президент казахстанской «Астаны» Саян Хамитжанов дал оценку работе российского специалиста Александра Бородюка на посту главного тренера сборной Казахстана. Функционер считает приглашение россиянина ошибкой.

    «И болельщики сборной команды, и казахстанские футбольные специалисты едины в своем мнении о спортивных результатах и перспективах сборной Казахстана при ее нынешнем главном тренере. Очевидно, что назначение Бородюка было ошибкой.

    Больно смотреть на главную команду страны и воспринимать то, что сборная Казахстана по футболу превратилась за последнее время в объект шуток и насмешек. Это просто недопустимо, и нашей сборной крайне необходим новый рулевой», – считает Хамитжанов, чьи слова приводит fanatik.kz.

    Казахстан под руководством Бородюка показал худший результат в отборочных турнирах за 12 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2017 17:43
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1513785362
    Раньше то казахстан топ был,ёптить
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    insider_retro
    1513786676
    Плачь, досада, боль и раскаяние функционера... Нет ничего приятнее для моих глаз!!..))
    Ответить
    84aivengo
    1513787037
    играйте в степной футбол
    Ответить
    Сильвербой
    1513787867
    Я так понимаю "из князя в грязи"???
    Ответить
    Полная Канистра
    1513789704
    да кого ни возьми результат всегда будет такой
    Ответить
    Taps
    1513791383
    Казахстан - футбольная страна ?
    Ответить
    ufos73
    1513792716
    Не стреляйте в физрука, он тренирует как умеет )))
    Ответить
    lordmrv
    1513800582
    Слуцкий пока свободен, зовите его
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    sidul1
    1515413601
    Вы бы Мутко пригласили в помощь Бородюку.Два супер футбольных спеца.
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    ologreds
    1694991697
    numo529780
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