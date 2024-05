АПЛ выбрала лучший гол ноября. Его автором стал нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который отличился в матче 14 тура против лондонского «Вест Хэма» (4:0).

Напомним, что в поединке против «молотобойцев» форвард отметился хет-триком и не реализовал пенальти.

Руни в текущем сезоне АПЛ провел 15 матчей и забил девять голов.

Congrats, @WayneRooney – winner of the @Carling @PremierLeague Goal of the Month for November! #EFC pic.twitter.com/oON0sNinTz