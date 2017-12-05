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    • Канчельскис: «Результаты Слуцкого в Англии оказались слишком слабыми»

    Канчельскис: «Результаты Слуцкого в Англии оказались слишком слабыми»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что уволенному из «Халл Сити» Леониду Слуцкому сложно будет продолжить работу в Англии.

    «Слуцкий постарался как можно глубже проникнуться местной культурой, изучил английский футбол и завоевал симпатии публики, которая отнеслась к нему благожелательно. Но хороший человек не профессия. Результаты оказались слишком слабыми даже с учетом всех организационных проблем «Халла».

    Кроме того, само назначение все-таки слишком сильно зависело от протекции Абрамовича и имело под собой не только футбольную составляющую. Не знаю, сможет ли Роман Аркадьевич теперь помочь Слуцкому снова устроиться в Англии. И захочет ли помогать. Но трудности у Леонида Викторовича будут — с учетом результатов.

    Поэтому более реалистичным вариантом представляется его возвращение в Россию», – сказал Канчельскис.

    Напомним, что одним из вариантов продолжения работы для Слуцкого называется «Краснодар».

    Источник: Известия

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    05.12.2017 06:16
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    Комментарии (2)
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    А точнее ни какие.
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    ologreds
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