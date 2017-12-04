Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Игнатьев ждет возвращение Слуцкого в российский чемпионат

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев спокойно отнесся к увольнению Леонида Слуцкого из «Халл Сити». По его словам, это нормальная ситуация для современного футбола.

    – Я воспринял уход Леонида Слуцкого из «Халл Сити» как вполне нормальную ситуацию в футболе. Он сам говорил, что дела у него в этой команде не ладятся и результаты это подтверждали. Но он не бесцельно провел время в этом клубе и думаю, что многое почерпнул для себя в английском футболе. Конечно, очень жаль, что Слуцкий закончил работу в этой команде и не смог задержаться там дольше. Ничего страшного не вижу в том, что у него не получилось. Наверное, он сейчас вернется в одну из российских команд и привнесет что-то новое, чего наш футбол пока не знает.

    – Слуцкий приходил в изначально проблемный клуб. Это сыграло роль в том, что результаты получились не такие, как хотелось бы?

    – Все понимали, что ему будет сложно там работать. Это был первый, пробный шаг в зарубежный чемпионат. Любому специалисту нужно время на адаптацию. Она бы прошла быстрее, если бы в матчах был положительный результат или он приехал бы в лидирующую команду. Кроме знаний и умений многое должно сойтись в одном месте для успешной работы. Но Слуцкий не волшебник, тем более мы слышали разные сигналы оттуда, что в клубе не все благополучно: большая группа футболистов ушла, контакта между руководством клуба и болельщиками нет. Все это не придавало Леониду Викторовичу уверенности и не давало возможности спокойно трудиться.

    – Может Слуцкому стоит предпринять вторую попытку поработать за границей или лучше вернуться в чемпионат России?

    – Оба варианта возможны. Это сильный специалист, что он доказывал, работая в ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2017 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991805
    numo528080
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+