Игнатьев ждет возвращение Слуцкого в российский чемпионат

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев спокойно отнесся к увольнению Леонида Слуцкого из «Халл Сити». По его словам, это нормальная ситуация для современного футбола.

– Я воспринял уход Леонида Слуцкого из «Халл Сити» как вполне нормальную ситуацию в футболе. Он сам говорил, что дела у него в этой команде не ладятся и результаты это подтверждали. Но он не бесцельно провел время в этом клубе и думаю, что многое почерпнул для себя в английском футболе. Конечно, очень жаль, что Слуцкий закончил работу в этой команде и не смог задержаться там дольше. Ничего страшного не вижу в том, что у него не получилось. Наверное, он сейчас вернется в одну из российских команд и привнесет что-то новое, чего наш футбол пока не знает.

– Слуцкий приходил в изначально проблемный клуб. Это сыграло роль в том, что результаты получились не такие, как хотелось бы?

– Все понимали, что ему будет сложно там работать. Это был первый, пробный шаг в зарубежный чемпионат. Любому специалисту нужно время на адаптацию. Она бы прошла быстрее, если бы в матчах был положительный результат или он приехал бы в лидирующую команду. Кроме знаний и умений многое должно сойтись в одном месте для успешной работы. Но Слуцкий не волшебник, тем более мы слышали разные сигналы оттуда, что в клубе не все благополучно: большая группа футболистов ушла, контакта между руководством клуба и болельщиками нет. Все это не придавало Леониду Викторовичу уверенности и не давало возможности спокойно трудиться.

– Может Слуцкому стоит предпринять вторую попытку поработать за границей или лучше вернуться в чемпионат России?

– Оба варианта возможны. Это сильный специалист, что он доказывал, работая в ЦСКА.