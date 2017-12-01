Линекер: «Чемпионат мира – это лучшее спортивное событие на Земле»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился ожиданиями от жеребьевки чемпионата мира-2018, на которой он будет ведущим.

– Что вы испытываете накануне церемонии жеребьевки в Москве?

– Лично я надеюсь, что все пройдет нормально, что не возникнет никаких накладок и мы не совершим серьезных оплошностей (смеется)! Если говорить серьезно, то это замечательное событие, источник самых положительных эмоций. Возможно, я немного нервничаю. Мне доводилось быть ведущим на телевидении, но завтрашнее событие стоит особняком. У нас трудная миссия, но мы надеемся, что все будет хорошо.

– Наверняка помощь коллег по футбольному цеху во время церемонии несколько облегчит вашу задачу…

– Да у нас тут собралась почти целая футбольная команда! В роли ассистентов церемонии выступят восемь настоящих легенд, которые, за редким исключением, сами когда-то выигрывали чемпионат мира. В этой группе есть и представитель России – Никита Симонян. Ему 91 год, но он находится в невероятно хорошей форме! Надеемся, что все пройдет, как задумано, и что я как ведущий не ударю в грязь лицом.

– Можете охарактеризовать этот турнир тремя словами?

– Что? Двумя-тремя словами (смеется)? «Лучшее спортивное событие на Земле!» Слов, правда, чуть больше, но думаю, что описание – в самый раз!

– 1 декабря. Загораются огни. Гари Линекер вот-вот появится на сцене. О чем вы подумаете в этот последний перед выходом момент?

– «Не напортачь!» Это будет моя последняя мысль перед тем, как шагнуть на сцену.

Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 состоится в пятницу и начнется в 18:00 по московскому времени.