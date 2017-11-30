«Реал» намерен закрыть вопрос по трансферу Де Хеа до лета 2018 года

Мадридский «Реал» не намерен больше затягивать вопрос с трансфером вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Как сообщается, президент мадридцев Флорентино Перес установил крайний срок по осуществлению сделки.

Если клуб до лета 2018 года не договорится по покупке голкипера, то «Реал» начнет вести переговоры с «Челси» касательно Тибо Куртуа. Предполагается, что при переходе в «галактикос» трансфер Де Хеа составит порядка 70 миллионов евро.

В текущем сезоне испанский легионер «МЮ» провел в чемпионате Англии 14 матчей, девять из которых отстоял на ноль.