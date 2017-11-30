Гвардиола: «Со временем Стерлинг будет совершенствовать свою игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность победы над «Саутгемптоном» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Специалист назвал этот матч замечательным.

«Замечательный матч! Болельщики ликовали в последние секунды, и мы были рады отпраздновать победу вместе с ними. Приношу извинения рефери, я не мог сдерживать свою радость! Хотелось бежать и праздновать гол вместе со Стерлингом, но я не такой быстрый!

Гол Стерлинга был исключительным, потому что игроки «Саутгемптона» защищались вдесятером. Рахим молод, со временем он будет совершенствовать свою игру. Раньше он был более стеснительным, но ребята помогают ему верить в себя и в успех команды», – заявил Гвардиола после матча.

Напомним, что матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» завершился со счетом 2:1.