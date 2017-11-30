Мутко: «Для России жеребьевка не может стать удачной или неудачной»

В ближайшую пятницу, 1 декабря, в Государственном кремлевском дворце состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко уверен, что все делегации сборных останутся довольны увиденным.

«Абсолютно уверен, что все пройдет на самом высоком уровне. Нет сомнений, всем понравится то, что мы подготовили. Многие приедут в Россию впервые и после жеребьевки поедут оценивать тренировочные базы и места проживания во время чемпионата мира. Думаю, представители всех делегаций останутся довольны увиденным.

Сборная России – абсолютно непредсказуемая команда. Поэтому не хочется рассуждать, кого бы мы предпочли видеть в своей группе. На все пусть будет воля жребия. Для нас жеребьевка, как бы она ни сложилась, не может стать удачной или неудачной.

В том, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой, нет ничего удивительного. Все уже немного забыли, но то же самое было и перед Олимпиадой в Сочи. Просто в тот раз были другие акценты, оценки и направления удара. Думаю, это будет продолжаться еще долго. Мы должны это пережить, защитить своих спортсменов и поддержать их. Мы согласились с тем, что у нас есть проблемы. Только их подают так, как это нужно определенным лицам. Мы же исходим из того, что это не только наша вина. Это также вина и WADA – они определяли стандарты контроля и каждый год пересогласовывали назначения руководителей. Это очень долгий разговор. Просто сейчас медиа сделали так, будто мы – организаторы всего процесса», – считает Мутко.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.