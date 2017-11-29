Моуринью: «Нужно, чтобы Лукаку дали подходящие бутсы и платили хорошие деньги, чтобы он снова забивал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего Ромелу Лукаку в нынешнем сезоне.

Последние матчи форвард проводит в черных бутсах. В текущем розыгрыше АПЛ бельгиец забил восемь голов в 14-ти играх.

«Мне кажется, Лукаку нужен большой контракт для крутых бутс, потому что на данный момент у него нет спонсора.

Сейчас Ромелу играет в черных бутсах. Нужно, чтобы какой-то бренд дал ему подходящие бутсы и платил хорошие деньги, чтобы он снова забивал», – сказал Моуринью.