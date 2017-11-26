Джикия: «Матч против «Севильи» на выезде – самый сложный для «Спартака» в сезоне»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

«Наверное, это был самый сложный матч сезона. Отвратительная аура. Испанцы все для этого сделали. К тому же не пустили на игру наших болельщиков. Мы, конечно, видели на стадионе спартаковских поклонников. Но их было очень мало. А играть без наших болельщиков — это совсем не то.

Такие матчи, как с испанцами, меня по-спортивному заводят. Если игра спокойная — это скорее давит. Когда ты всю встречу просто взламываешь, взламываешь, взламываешь оборону соперников», — сказал 24-летний игрок.

Завтра красно-белые примут «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата России.