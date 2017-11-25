Клопп — о матче с «Челси»: «Сложно играть с командой, которая выпускает восемь защитников»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

«Доволен тем, как мы провели игру. Сложно играть, когда «Челси» выпускает восемь защитников. Но после недели, которая у нас выдалась, могу сказать, что это одна из лучших ничьих, которые я видел в жизни.

Каждому нужно немного удачи, и у нас ее снова не было. Мы хотели поменять тактику перед ответным голом, но судья не дал нам сделать этого. Мы хотели перейти на игру в пять защитников, чтобы изменить ситуацию на поле.

Хорошая игра, в конечном итоге мы набрали одно очко в матче с «Челси». Чуть позже сегодня наступит момент, когда подумаю, что это хороший результат, но сейчас я так не думаю», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 23 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Челси» идет на третьем месте с 26-ю очками.

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