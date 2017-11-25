Хендерсон: «Челси», наверное, очень доволен ничьей»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ с «Челси» 1:1.

«Мы расстроены. Я думал, мы продержимся и возьмем все три очка. Соперник, наверное, очень доволен ничьей.

Это был игра двух хороших команд, тактическая игра, у обеих команд были шансы забить, но, на мой взгляд, «Челси» больше рад ничьей.

Салах продолжает в том же духе, и это здорово для нас. Он блестяще решил момент и мог забить еще позже», — сказал Хендерсон.

«Ливерпуль» с 23 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Челси» идет на третьем месте с 26-ю очками.