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Глушаков: «Паредес лучший опорник в РФПЛ? Я видел и лучше»

25 ноября 2017, 18:43
42

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков перед матчем 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» заявил, что не считает опорного хавбека петербуржцев Леандро Паредеса лучшим на своей позиции в Премьер-лиге.

Также капитан красно-белых отметил, что все мысли столичной команды направлены сейчас на игру с сине-бело-голубыми, а не на заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем»​.

– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?

– Нет, не лучший. Я видел лучше.

– Денис Глушаков?

– Нет, я про себя не говорю.

– А кто тогда?

– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о «Спартаке». Есть?

– Вы и «Зенит» уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. «Ливерпуль» не сидит в голове уже сейчас?

– Не сидит. До «Ливерпуля» еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о «Зените».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Паредес Леандро
Комментарии (42)
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Garrincha58
1511624883
Паредес вообще никакой ни опорник в отборе слаб атаки частенько тормозит скорости нет вот Канте типичный опорник, да даже сам Глушак солидней Паредеса
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oyabun
1511625298
Денис лучший!!!
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matvei_72
1511625754
Паредес уж получше Глушакова!
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Полная Канистра
1511627199
паредес??????????? не того журны назвали
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RotBerg
1511627977
Глушак мне кажется вообще первый раз за карьеру в группе ЛЧ играет)))) а пафоса как будто трофеев гора за спиной)))) одна медалька золотая за всю карьеру , он очень смешной)
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subbotaspartak
1511628093
Фамилию такую слыхал, В хорошем деле не замечал.
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Тraumtanzеr
1511629336
Зобнин, Денисов, Фернандеш.
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GrimmBrothersTeam
1511632753
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. У кого воскресенье, а в нашем мире это - понедельник!
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alp
1511634924
если спартак проиграет то после таких вью я буду испытывать еще большее удовлетворение. хотя,. не исключаю, что автор попросту наврал
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cska-62
1511635497
– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России? – Нет, не лучший. Я видел лучше. - ответил Глушаков, вспоминая синяки, которые у него оставались каждый раз после противоборства с Понтусом Вернблумом.
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