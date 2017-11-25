Глушаков: «Паредес лучший опорник в РФПЛ? Я видел и лучше»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков перед матчем 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» заявил, что не считает опорного хавбека петербуржцев Леандро Паредеса лучшим на своей позиции в Премьер-лиге.
Также капитан красно-белых отметил, что все мысли столичной команды направлены сейчас на игру с сине-бело-голубыми, а не на заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?
– Нет, не лучший. Я видел лучше.
– Денис Глушаков?
– Нет, я про себя не говорю.
– А кто тогда?
– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о «Спартаке». Есть?
– Вы и «Зенит» уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. «Ливерпуль» не сидит в голове уже сейчас?
– Не сидит. До «Ливерпуля» еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о «Зените».
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.