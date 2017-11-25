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  • Кантона сожалеет, что «Манчестер Юнайтед» тренирует Моуринью, а не Гвардиола

Кантона сожалеет, что «Манчестер Юнайтед» тренирует Моуринью, а не Гвардиола

25 ноября 2017, 01:48
12

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил сожаление, что «красных дьяволов» сейчас тренирует Жозе Моуринью. Французу не нравится оборонительный футбол португальца.

«Не понимаю, зачем «Юнайтед» нанял тренера с таким оборонительным футболом. Мне ближе игра, которую ставит своим командам Хосеп Гвардиола. Лучше бы он тренировал «МЮ».

Однако у Жозе есть и положительные стороны. Он харизматичен, умен, грамотно переводит давление с команды на себя», – сказал Кантона.

В период с 1992 по 1997 годы француз провел за «Юнайтед» 143 игры в АПЛ (64 гола).

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (12)
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levon_man
1511573691
Полностью с ним согласен. Человек - легенда МЮ и разбирается в футболе
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anri1703
1511583631
маур свеми своими командами брал чемпионат и лч (кроме реала)
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DeMoN-MUFC
1511590838
А лучше бы САФ остался)
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DOCTOR PENALTY
1511592824
* Конструктивный взгляд на ситуацию. Особенный, наверняка, обиделся.
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OfaZavr
1511596559
это вы еще радуйтесь что настоящий Моуринью у вас тренер а не русский Моуринью вот тогда точно сожалеть пришлось)))
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фантоци
1511600298
Вот это в точку! Добавить нечего
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Gullit 76
1511604087
Я согласен.Хочу добавить только что всё - таки игра МЮ менее оборонительная чем была в Челси.
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alexarh
1511604859
+
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gigs84
1511639292
С большим уважением отношусь к Кантоне и Гвардиоле, но я давно мечтал увидеть у руля МЮ Жозе. Я в него верю. А без надёжной игры в обороне успеха не видать. Да и по забитым мячам МЮ сейчас уступает только МС. Так что глупо говорить, что они играют слишком оборонительно.
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