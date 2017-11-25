Кантона сожалеет, что «Манчестер Юнайтед» тренирует Моуринью, а не Гвардиола

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил сожаление, что «красных дьяволов» сейчас тренирует Жозе Моуринью. Французу не нравится оборонительный футбол португальца.

«Не понимаю, зачем «Юнайтед» нанял тренера с таким оборонительным футболом. Мне ближе игра, которую ставит своим командам Хосеп Гвардиола. Лучше бы он тренировал «МЮ».

Однако у Жозе есть и положительные стороны. Он харизматичен, умен, грамотно переводит давление с команды на себя», – сказал Кантона.

В период с 1992 по 1997 годы француз провел за «Юнайтед» 143 игры в АПЛ (64 гола).