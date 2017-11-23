Марио Фернандес: «ЦСКА заслуженно выиграл у «Бенфики»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0). Футболист отметил, что московская команда заслуженно выиграла у своего соперника.

– Конечно, было тяжело играть. У «Бенфики» хорошая команда, хотя в этом розыгрыше Лиги чемпионов у них не все идет гладко. Наша команда провела достойный матч и заслуженно победила.

– Было мнение, что «Бенфика» будет напоминать раненого зверя, потому что у них ноль очков. Принимали ли это во внимание?

– Без сомнений, «Бенфика» – классная команда с сильными традициями и хорошими футболистами. Никто не ожидал от них таких результатов. Отдавали себе отчет, что они выйдут на поле, горя желанием взять очки. Но наша команда тоже не слабая. Нам нужна была победа. Как уже сказал, мы заслуженно победили.

– Вы были очень активны, часто подключались вперед, приняли участие во втором голе. Какая была у вас установка на игру?

– Тренер всегда просит подключаться в атаку, разыгрывать мячи, использовать свой атакующий потенциал. У нас впереди играли Понтус и Витиньо, а я должен был оказывать им поддержку. В перерыве тренер попросил делать кроссы на дальнюю штангу, что я и сделал в эпизоде с голом. Витиньо получил мяч и пробил по воротам.