Гризманн пообещал дать бой «Челси» в Лондоне

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рад, что ему удалось отметиться голом и результативной передачей во встрече с «Ромой». По его словам, для мадридцев еще ничего не потеряно.

Игра пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Рома» завершилась со счетом 2:0. Итальянцы продолжают занимать вторую строчку в турнирной таблице группы С после этой встречи. На их счету восемь очков. Следом идут мадридцы, которые имеют на два балла меньше.

«Я очень рад, что забил и помог партнеру забить. Я в каждой игре отдаю все силы. Нам нужно продолжать работать.

У нас впереди еще одна отличная игра на прекрасном стадионе. Мы поедем туда за победой, и посмотрим, что будет», – сказал Гризманн.

В последнем туре группового этапа «Атлетико» предстоит встретиться с «Челси» в Лондоне.