Аллегри: «Ничья с «Барселоной»? Стакан наполовину полон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с оптимизмом оценил результат встречи против «Барселоны» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«Для нас это первая нулевая ничья в сезоне. «Барселона» хорошо действовала в защите. В первом тайме мы создали мало опасных моментов, но затем «Барселона» лишила нас пространства на флангах, после чего стало еще тяжелее.

Заработанное очко очень важно. Мы отправимся в Грецию, зная, что победа гарантирует нам выход в плей-офф. Не забывайте, что сегодня мы встречались с «Барсой», то есть стакан наполовину полон, особенно с учетом того, что сегодня мы оборонялись невероятно хорошо», – заявил после матча тренер.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона» завершился со счетом 0:0.