Будогосский – о назначении Мешкова на матч «Спартак» – «Зенит»: «Он должен справиться»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Виталия Мешкова на матч 18 тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

– У нас все судьи готовы к любым матчам, на которые мы их назначаем. Мешков назначен на эту игру, вопреки предположениям некоего эксперта о назначении Вилкова. Не потому, что это сделано в пику, а потому, что видим сегодняшний уровень готовности, проводим анализ предыдущих матчей. Считаем, что Виталий Петрович Мешков сегодня тот судья, который должен справиться.

– Как охарактеризуете арбитра?

– Знаю Виталия очень давно, видел его в 20-летнем возрасте на игру в Анапе – встречались две южные команды, одна из которых выступала во второй лиге, а другая представляла КФК. Да, он иногда допускал ошибки, но в целом управлял игрой так, как будто имел большой опыт. У него была та самая судейская харизма, которая помогла ему реализоваться и стать арбитром ФИФА.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября.