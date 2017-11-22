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  • Будогосский – о назначении Мешкова на матч «Спартак» – «Зенит»: «Он должен справиться»

Будогосский – о назначении Мешкова на матч «Спартак» – «Зенит»: «Он должен справиться»

22 ноября 2017, 15:06
4

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Виталия Мешкова на матч 18 тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

– У нас все судьи готовы к любым матчам, на которые мы их назначаем. Мешков назначен на эту игру, вопреки предположениям некоего эксперта о назначении Вилкова. Не потому, что это сделано в пику, а потому, что видим сегодняшний уровень готовности, проводим анализ предыдущих матчей. Считаем, что Виталий Петрович Мешков сегодня тот судья, который должен справиться.

– Как охарактеризуете арбитра?

– Знаю Виталия очень давно, видел его в 20-летнем возрасте на игру в Анапе – встречались две южные команды, одна из которых выступала во второй лиге, а другая представляла КФК. Да, он иногда допускал ошибки, но в целом управлял игрой так, как будто имел большой опыт. У него была та самая судейская харизма, которая помогла ему реализоваться и стать арбитром ФИФА.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Будогосский Андрей Мешков Виталий
Комментарии (4)
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Чикомас
1511355549
Хотелось бы после матча обсуждать игру, а не судейство...
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prezent2017
1511356335
Справится с заданием Симоняна по сливу Зенита?
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MrVanes-Zenit
1511360339
Главное - без ошибок В Питере всё было ровно в этом плане, в Москве тоже должно быть
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