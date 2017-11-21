Каррера доволен тем, как «Спартак» показал себя в группе Лиги чемпионов

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) подвел итог кампании для красно-белых. Итальянец ею доволен.

– Какой вывод можете сделать по итогам пяти туров Лиги чемпионов?

– Недостаток командного опыта.

– Довольны будете кампанией «Спартака» в Лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю»?

– Конечно! Считаю, мы максимально выложились. Я доволен. Это хороший опыт для команды, который дает рост. Все эпизоды: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов прибавляют опыта – помогают расти.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять