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  • Каррера доволен тем, как «Спартак» показал себя в группе Лиги чемпионов

Каррера доволен тем, как «Спартак» показал себя в группе Лиги чемпионов

21 ноября 2017, 23:05
20

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) подвел итог кампании для красно-белых. Итальянец ею доволен.

– Какой вывод можете сделать по итогам пяти туров Лиги чемпионов?

– Недостаток командного опыта.

– Довольны будете кампанией «Спартака» в Лиге чемпионов, если проиграете «Ливерпулю»?

– Конечно! Считаю, мы максимально выложились. Я доволен. Это хороший опыт для команды, который дает рост. Все эпизоды: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов прибавляют опыта – помогают расти.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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andrebest4
1511296586
Похоже не стоит задачи выхода в плей оф лч
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Gullit 76
1511298334
Да по Ливеру и Севильи всё понятно,но при чём здесь Марибор?Неужели не стыдно? 2 вместо шести!А в ЛЕ может быть Наполи,Атлетико М,Боруссия Д и тд.
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Mr_Murder
1511298585
Удачи в ЛЕ
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Павел Амурский
1511298910
Только физрук может радоваться такому позору.
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RamonCSKA
1511299151
извините но уж Марибор обязаны были обыгрывать сл своей чемпионской игрой ,составом и длинной скамейкой
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Сержтир
1511300672
Вряд-ли это искренне на троечку максимум.
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Snerg
1511301173
да ладно? вы же тут местные ораторы кричали ,что Спартак будет мальчиком для битья))), а на самом деле только зенит позориться в лч))
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Диктор
1511323518
Молодец все тактично сказал.
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prezent2017
1511333593
Карьера - мазохист!
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Ник_ЦСКА
1511338198
Понятно всё, для него это в первую очередь опыт, на Лигу Чемпионов нужен опытный тренер. Ничья, в первую очередь это тренерский провал, недонастроил команду, не боевой состав с начала матча (не вынес урока из первого матча с Марибором, как взламывать их оборону). Короче слабый тренер, это тебе не РПФЛ.
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