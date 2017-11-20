Гвардиола: «Фавориты Лиги чемпионов – «Барселона» и «Реал». Приятно, что «Манчестер Сити» тоже причисляют к таковым»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов. По словам испанского специалиста, для него большая честь, что люди также причисляют «горожан» к числу претендентов на победу в турнире.

«Фаворитами являются «Барселона», «Реал» и так далее. Большая честь, что люди причисляют нас к претендентам на трофей, но мы еще ничего не добились.

У нас есть большая история, чтобы добиться чего-то в Европе.

Мы уже вышли в 1/8 финала, но вы никогда не знаете, что произойдет в плей-офф. Конечно, лучше играть второй матч дома.

Я и игроки подготовимся к победе в матче. Лига чемпионов – престижный турнир. Мы будем играть ради победы», – сказал Гвардиола.